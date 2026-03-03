Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення 16 млрд грн з резервного фонду державного бюджету для фінансування у 2026 році держзамовлення на здійснення залізничних пасажирських перевезень у внутрішньому сполученні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне розпорядження уряду.

Згідно з розпорядженням Кабміну №196-р від 2 березня 2026, Міністерство фінансів України має забезпечити рівномірне поквартальне фінансування зазначених видатків на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду держбюджету.

Таким чином, уряд після тривалого обговорення механізму державного замовлення нарешті ухвалив рішення про фінансове забезпечення внутрішніх пасажирських залізничних перевезень у 2026 році.

Як раніше повідомлялося, що через падіння вантажної бази Укрзалізниця більше не може покривати збитки пасажирського сегменту за рахунок вантажних перевезень, що створює ризик операційного розриву між доходами і витратами. А оцінка збитків експертами сягала 24 млрд грн.