100 млн євро для підготовки України до зими спрямують партнери через Фонд підтримки енергетики. Такі зобовʼязання оголосили сьогодні партнери під час засідання “Енергетичного Рамштайну”. Про це повідомив Перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль, передає УНН.

Водночас домовилися про пошук додаткового фінансування Фонду в розмірі 829 млн євро. Це є критично важливим для забезпечення своєчасного спрямування ресурсів на вже затверджені та пріоритетні потреби, а також для реалізації закупівель – повідомив Шмигаль.

Він подякував Великій Британії, ЄС, Італії, Норвегії, Канаді, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Німеччини, Данії та Франції за підтримку України та лідерство в цьому питанні, а також Секретаріату Енергетичного Співтовариства за ефективне управління Фондом, що зміцнює довіру партнерів.

Під час зустрічі у форматі Ukraine Energy Coordination Group обговорили наші цілі і пріоритети. У контексті підготовки до наступної зими особливо важливим є рішення ЄС про фінансову підтримку Україні на 90 млрд євро. Віримо, що підтримка і солідарність партнерів допоможуть Україні пройти і наступну зиму! – резюмував Шмигаль.