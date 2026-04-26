Ворожий дрон поцілив у авто – постраждав чоловік. На Миколаївщині поліцейські фіксують наслідки удару та збирають докази воєнного злочину.

Сьогодні, 26 квітня, вдень ворожий безпілотник поцілив у автомобіль на території Галицинівської громади. Внаслідок удару зазнав травмувань 70-річний чоловік. Медики його госпіталізували до лікарні.

На місці події поліцейські слідчо-оперативної групи відділення поліції № 4 Миколаївського райуправління фіксують наслідки атаки ворога та збирають речові докази.

За фактом воєнного злочину слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України