Суперяхта російського мільярдера, власника Сєвєрсталі, Олексія Мордашова безперешкодно пройшла через Ормузьку протоку, отримавши дозвіл Тегерана. Про це інформує Кореспондент.

142-метрова супер’яхта Nord вийшла з Дубая 24 квітня і взяла курс на Оман, пройшовши протоку в ніч на 25 квітня.

Олексій Мордашов цього тижня з великим відривом очолив список найбагатших росіян за версією Forbes: його статки журнал оцінив у 37 млрд доларів. Капітал російського мільярдера вперше в історії рейтингу перевищив позначку в 30 млрд доларів, зазначило видання. Мільярдер перебуває під санкціями США, Британії та ЄС.

Суперяхта Nord була збудована на німецькій верфі Lürssen і перереєстрована в Росії після запровадження обмежень.

Раніше посол Ірану в Москві повідомив, що Тегеран зробив виняток для російських суден, дозволивши їм проходити через Ормузьку протоку та не сплачувати мита.