Викрили та припинили злочинну діяльність зловмисників слідчі та оперативники Миколаївського райуправління поліції.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області та Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що 33-річний миколаївець запропонував своїм знайомим віком 37 та 41 року у незаконний спосіб зайнятись вирубкою лісових насаджень на території Костянтинівської громади.

Поліцейські з’ясували, що спільники бензопилою спилювали дерева породи ясена, акації, гледичії. Потім за допомогою автомобілів вивозили деревину для подальшого продажу. З місця події поліцейські вилучили деревину, автомобілі та інші речові докази.

Слідчі затримали фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час вирубки дерев та оголосили їм підозру у п’яти фактах вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України «Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, вчинене за попередньою змовою групи осіб». Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі.

За попередніми підрахунками державної екологічної інспекції, підозрювані завдали навколишньому середовищу збитків на понад 650 тисяч гривень.

Нині суд обрав усім трьом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Миколаївської окружної прокуратури.

