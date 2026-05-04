Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

-У межах підготовки до зими пришвидшуємо виконання Планів стійкості в регіонах і громадах. Уряд уточнив механізм співфінансування захисту критичної інфраструктури. Для більшості регіонів зберігаємо співфінансування на рівні не менше 20%.

Для прифронтових і найбільш навантажених областей зменшуємо його:

до 10% — для Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей;

до 15% — для Дніпропетровської області.

Врахували пропозиції ОВА та реальні можливості громад, які спрямовують ресурси на оборону, безпеку і базові потреби людей. Визначили, що співфінансування з місцевих бюджетів застосовується лише до об’єктів комунальної власності.

Також Уряд надав можливість органам місцевого самоврядування фінансувати місцевий бізнес для виконання Планів стійкості з коштів резервного фонду на безповоротній основі.

Це дасть громадам можливість швидше переходити від планування до реалізації — фінансувати роботи і запускати проєкти в енергетиці, теплопостачанні та водопостачанні.

Загальна вартість Планів стійкості — 278 млрд грн. Держава вже спрямувала 22,8 млрд грн на першочергові роботи із захисту критичних об’єктів. Очікуємо від регіонів збереження високого темпу підготовки до наступного опалювального сезону. Завдання незмінне — виконати Плани стійкості вчасно і забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури в умовах постійних атак.

