З 1 липня 2026 року Європейський Союз скасовує звільнення від сплати мита для посилок вартістю до 150 євро та запроваджує тимчасовий фіксований збір у розмірі 3 євро за кожну товарну підпозицію в митній декларації. Про це повідомила директорка з правових питань “Нової пошти” Ольга Калнитська, передає УНН.

За її словами, нові правила передбачені Регламентом Ради ЄС (EU) 2026/382, ухваленим 11 лютого 2026 року, та діятимуть до 1 липня 2028 року.

Калнитська пояснила, що збір нараховуватиметься не за кількість товарів у посилці, а за кожну окрему товарну підпозицію (tariff subheading), зазначену в митній декларації.

Ключове, що треба розуміти: збір прив’язаний до окремої товарної класифікації (tariff subheading) у декларації, а не до кількості одиниць товару. У типовому випадку партія однакових бавовняних футболок декларуватиметься як одна товарна підпозиція і спричинить один збір – 3 євро, незалежно від кількості штук. Але футболка бавовняна і футболка поліестерова – вже дві різні товарні підпозиції, 6 євро. Смартфон, зарядний пристрій і навушники можуть класифікуватися за трьома різними товарними підпозиціями, що означатиме 9 євро мита – зазначила вона.

За словами експертки, нововведення означає, що правильна митна класифікація товарів стає критично важливою, оскільки помилки можуть призвести до додаткових витрат, затримок під час митного оформлення та коригування платежів.

Вона також рекомендувала експортерам переглянути умови поставок (Incoterms) щодо розподілу витрат між сторонами. У разі використання системи IOSS відповідальність за декларування та сплату нового тимчасового мита, як правило, нестиме власник реєстрації IOSS – продавець або електронний маркетплейс.

Окремо Калнитська зазначила, що в Європейському Союзі також обговорюють запровадження додаткового збору Union handling fee для покриття витрат на митну обробку відправлень, однак його розмір і дата набуття чинності поки офіційно не визначені.