Чоловіки за допомогою сіток та човна незаконно здійснювали вилов водних біоресурсів. Внаслідок протиправних дій правопорушники завдали державі збитків, за попередніми підрахунками, на суму понад 50 тисяч гривень. Дізнавачі поліції розпочали досудове розслідування. За скоєне їм загрожує до трьох років обмеження волі.

Про це пише Поліція Миколаївської області.



Під час нічного патрулювання узбережжя річки Камʼяно-Костувата поблизу села Мостове Вознесенського району поліцейський офіцер Новомарʼївської територіальної громади виявив місцевих жителів, які здійснювали незаконний вилов риби за допомогою заборонених знарядь лову – ліскових сіток.

На місце події прибули поліцейські слідчо-оперативної групи відділення поліції № 1 Вознесенського райуправління поліції та представники екологічної інспекції. Під час документування правопорушення правоохоронці вилучили у чоловіків знаряддя лову та незаконно добуті водні біоресурси: сім товстолобів, три білих амурів, чотири окуні, один судак та одного річкового рака. Також поліцейські вилучили чотири ліскові сітки та човен.

За попередніми підрахунками, чоловіки заподіяли збитків державі на суму майже 53 тисячі гривень.

Незаконний улов поліцейські передали на відповідальне зберігання фахівцям рибоохоронного господарства.

За вказаним фактом дізнавачі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим добувним промислом». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Наразі досудове розслідування триває.