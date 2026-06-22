Лідери світу “підживлюють” війни замість того, щоб годувати голодних, заявив у понеділок Папа Лев, звертаючись до продовольчої агенції ООН і наголошуючи, що глобальні пріоритети суттєво викривлені. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Папа Лев, який останніми місяцями став більш активним у політичних заявах, закликав уряди збільшити витрати на боротьбу з голодом і не обмежувати продовольчу допомогу через геополітичні міркування.

“Конфлікти “підживлюються” легше, ніж люди отримують харчування”, — заявив він під час візиту до штаб-квартири Всесвітньої продовольчої програми ООН у Римі.

Він наголосив, що це відображає не лише операційні недоліки, а й фундаментальний дисбаланс політичних і моральних пріоритетів.

Всесвітня продовольча програма є найбільшим у світі постачальником продовольчої допомоги. Її найбільшим донором є США, які минулого тижня оголосили про новий внесок у розмірі 800 млн доларів.

Папа Лев підкреслив, що доступ до їжі є фундаментальним правом людини, заснованим на гідності кожної особи, а подолання голоду не лише допомагає нужденним, а й зменшує причини геополітичної нестабільності.