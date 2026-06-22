Кількість підтверджених випадків захворювання під час спалаху Еболи на сході Конго, за офіційними даними, досягла 1003, включаючи 254 летальних випадки, на тлі того, як відстеження тих, хто контактував з хворими, залишається серйозною проблемою, повідомляє AP, пише УНН.

Міністерство охорони здоров’я Конго повідомило в неділю, що загалом 100 людей одужали після спалаху, зосередженого в провінції Ітурі, з моменту його оголошення 15 травня. Щонайменше 365 пацієнтів перебувають у лікарнях або в ізоляції, йдеться у повідомленні.

Спалах Еболи, спричинений рідкісним штамом вірусу Bundibugyo, проти якого немає вакцин або лікування, став найгіршим за перший місяць. Чиновники визнають, що може бути набагато більше випадків, про які вони досі не знають, і що пік спалаху ще попереду.

Відстеження контактів залишається ключовим питанням для місцевої влади, яка досягла лише 55% рівня охоплення, заявило міністерство.

“Щоб взяти під контроль спалах, особливо спалах лихоманки Ебола, потрібно знати перший випадок зараження. Ми не маємо впевненості в тому, коли почався цей спалах”, – заявив минулого тижня агентству Associated Press генеральний директор Африканських центрів з контролю та профілактики захворювань доктор Жан Касея.

За словами влади, посадовці також ще не ідентифікували нульового пацієнта та не відстежили понад 35 000 людей, які контактували з інфікованими особами станом на минулий тиждень.