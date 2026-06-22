В Україні відповіли, що не можуть запрошувати президента Польщі до Польщі.

У Польщі продовжують продукувати претензії до України, на чергові відповіли в ОП.

-Офіс Президента України не направляв запрошення президенту Польщу Каролю Навроцькому на конференцію з відновлення України в Гданську, бо це не є компетенцією української сторони.

«Нам некоректно запрошувати пана президента Польщі на захід в польському ж місті, це внутрішньопольське питання», – сказав радник президента Дмитро Литвин.

Так він відповів на репліку представника канцелярії президента Польщі Пшидача про те, що Навроцький не отримав запрошення на конференцію відбудови України в Гданську і що ці запрошення начебто розсилали Туск із Зеленським.