У Херсонській області на стратегічно важливих маршрутах облаштовано понад 207 км антидронового захисту.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Особлива увага — найскладнішим напрямкам і найбільш вразливим ділянкам доріг між громадами Херсонщини, а також у самому обласному центрі. На інших ділянках тривають роботи. Вони профінансовані коштом державного та обласного бюджетів.

Безпека логістики — це один із важливих факторів стійкості Сил оборони. Особливо в регіоні, де російський терор проти цивільних набув форми сафарі, позбавленого будь-якої моралі.

Загалом у прифронтових областях від початку 2026 року облаштовано понад 887 км антидронового захисту.

Крім того, протягом травня та червня у наближених до лінії фронту районах відновлено понад 198 км автомобільних доріг.

Кожен захищений кілометр дороги — це збережені життя, безпечне постачання підрозділів та евакуація поранених.

Нагадаємо, В Україні з початку року вже більше 820 км доріг захистили антидроновими сітками, – Федоров (ВІДЕО)