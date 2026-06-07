Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

-820+ км захищених маршрутів — продовжуємо масштабувати антидроновий захист прифронтової логістики

Держспецтрансслужба за завданням Міноборони продовжує розгортати антидроновий захист у прифронтових регіонах.

Лише за травень облаштували понад 211 км антидронового захисту логістичних маршрутів та відновили майже 38 км пошкоджених ділянок. Паралельно відновили ще 115,5 км автомобільних доріг у прифронтових областях.

Це допомагає підтримувати стійку логістику, швидке постачання необхідних ресурсів, евакуацію поранених та безпечніше пересування військових навіть під постійною загрозою атак дронів.

Від початку року вже облаштовано 822 км антидронового захисту логістичних маршрутів і відновлено понад 170 км пошкоджених автомобільних доріг.

Кожен захищений кілометр — безпечна логістика й збережені життя, – нагадав Федоров.

Нагадаємо, в лютому Федоров анонсував масштабування антидронового сіткового захисту – на це було виділено 1,6 млрд грн (ВІДЕО)