Ватиканська бібліотека здійснює масштабну цифровізацію колекції історичних рукописів. У межах проєкту Digital Vatican Library вже вдалося оцифровати 30 694 рукописи, а загалом Ватикан планує перевести близько 80 тисяч кодексів у цифровий формат. Мова йде про рукописи середньовічної доби та епохи Відродження, зазначив завідувач Наукової лабораторії імерсивних технологій і права Інституту інформації, безпеки і права НАПрН України Олексій Костенко у статті “Ватикан оцифровує архіви. Чи знайде там ШІ те, чого «не помічали» люди?”.

За його словами, це буде один із найбільших у світі проєктів цифрового збереження рукописної спадщини. Він додає, що документи, які оцифрують, будуть доступні як для дослідників, так і для широкої аудиторії через онлайн-бібліотеку.

Костенко наголошує, що у зв’язку із цифровізацією архіву постають питання не лише про доступ до історичної спадщини, а й про те, які документи потрапляють до відкритих колекцій, які залишаються доступними для обмеженого кола людей та які взагалі не потрапляють до публічного цифрового обігу.

Експерт зазначає, що мова йде не про пошуки “таємної кімнати під Ватиканом”, а про політику доступу до культурної пам’яті.

“Хто і як вирішує, які фрагменти минулого стають частиною глобального цифрового знання? Коли інституція з двотисячолітнім досвідом тлумачення істини каже, що відкриває цифровий доступ до спадщини, юрист має право ввічливо спитати не лише “що відкрито?”, а й «що ще не відкрито, чому саме і хто підписує невидиму резолюцію на мовчання?”, — пише автор статті.

Костенко вказує, що із розвитком штучного інтелекту відкриваються нові можливості, щоб працювати з історичними архівами, оскільки ШІ може аналізувати велику кількість текстів різними мовами, реконструювати втрачені фрагменти та виявляти закономірності, які могли залишатися непоміченими для людського ока.

У травні цього року Папа Римський Лев XIV заявив, що штучний інтелект необхідно “роззброїти”. У своїй першій енцикліці він закликав обмежити монополізацію ШІ та не використовувати його для геополітичних чи комерційних переваг.