Експерти вважають, що не всім людям потрібна однакова кількість сну.

Видання Noklapja та Уніан розповіли, скільки часу потрібно для ідеального відпочинку вночі для різних вікових груп та як зрозуміти, чи висипаєтеся ви.

Оптимальна потреба у сні значно змінюється з віком

На думку експертів, важливо не лише те, скільки годин ми спимо, а й те, як ми почуваємо себе протягом дня.

“Нам потрібно щонайменше вісім годин сну. Це ми чуємо з дитинства, і багато хто розглядає це як універсальне правило. Якщо ми спимо менше, у нас виникає почуття провини. Якщо більше, ми боїмося, що з нами щось не так”, – додають у матеріалі.

Дослідники сну вважають, що не існує єдиної цифри, яка б підходила для всіх людей. Те, скільки відпочинку нам потрібно, частково залежить від нашого віку, способу життя, рівня стресу та стану здоровʼя.

Чому наша потреба у сні змінюється з роками?

Новонароджена дитина проводить велику частину дня уві сні, оскільки мозок та організм розвиваються з неймовірною швидкістю. Тому під час дорослішання потреба у сні поступово зменшується, проте значення відпочинку не стає меншим.

Водночас під час сну закріплюють спогади, відновлюється нервова система. регулюється гормональний фон, а також відбувається низка процесів, які потрібні для фізичного та психічного здоровʼя.

Тому фахівці стежать не лише за тим, скільки ми спимо, а й за тим, чи є сон справді відпочивальним.

Скільки сну нам потрібно залежно від віку?

Згідно з рекомендаціями National Sleep Foundation, у різних вікових групах ідеальною вважається різна кількість відпочинку:

у віці 0-3 місяців: 14-17 годин;

у віці 4-11 місяців: 12-15 годин;

у віці 1-2 років: 11-14 годин;

у віці 3-5 років: 10-13 годин;

у віці 6-13 років: 9-11 годин;

у віці 14-17 років: 8-10 годин;

у віці 18-64 років: 7-9 годин;

у віці понад 65 років: 7-8 годин.

“Отже, для більшості дорослих дійсно оптимальним вважається сон тривалістю 7-9 годин на добу. Однак це не означає, що всім потрібно саме вісім годин”, – додають у матеріалі.

Важлива не лише кількість

Є люди, які навіть після шести з половиною годин сну енергійно починають день, тоді як інші навіть після девʼяти годин відпочинку відчувають себе втомленими. Причина цього полягає в тому, що якість сну є принаймні такою ж важливою, як і його кількість.

“Якщо хтось вночі кілька разів прокидається, відчуває сильний стрес або, можливо, страждає на розлади сну, то навіть якщо він проводить достатньо часу в ліжку, його організм не обов’язково зможе належним чином відновитися. На думку експертів, саме тому варто в першу чергу звертати увагу на те, як ми почуваємося протягом дня”, – зауважують у публікації.