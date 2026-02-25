Міністерство оборони України пришвидшує будівництво антидронових сіток для захисту від ворожих БпЛА в прикордонних районах, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

“Поблизу лінії фронту росія використовує дрони як інструмент терору проти цивільних автомобілів, рятувальників і ремонтних бригад. За дорученням Президента, посилюємо захист прифронтових територій та пришвидшуємо будівництво антидронових сіток. У фокусі – дороги, які забезпечують безперебійну логістику та життєдіяльність громад поблизу лінії бойового зіткнення”, – написав Федоров в телеграм-каналі.

Він наголосив, що на антидронові сітки з бюджету виділили додаткові 1,6 млрд грн. У лютому, попри складні погодні умови, додатково прикрито 125 км доріг та відновлено 55 км конструкцій.

“Лише за місяць ми збільшили швидкість з 5 км на добу в січні до 12 км у лютому. Це суттєво посилило безпеку пересування військових і забезпечило стабільну роботу прифронтових громад. Уже в березні плануємо закривати 20 км доріг на день. До кінця року в планах облаштувати ще 4 000 км антидронового захисту автомобільних доріг”, – зазначив міністр.

Крім того, паралельно пришвидшується будівництво фортифікацій у Харківській, Сумській та Чернігівській областях – щоб забезпечити стійкість оборони й ефективну протидію наступальним діям противника.