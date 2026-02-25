Про те, що Норвегія надає Україні $9 мільярдів фінансування на цей рік, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

– Це черговий пакет військової та цивільної допомоги Україні в рамках Nansen Program. Я дякую за це оголошення Премʼєр-міністру Норвегії, яке він зробив під час візиту до Києва.

Моя сьогоднішня зустріч з Йонасом Гаром Стьоре стала продовженням нашої співпраці, яка триває від нашої спільної подорожі в Чернігів в перші місяці війни. Усі ці роки Норвегія надає нам надзвичайну допомогу.

Лише один приклад: Норвегія зробила найбільші внески у рамках ініціативи PURL, і це вже суттєво посилює наше ППО.

Сьогодні зробили найбільший наголос на енергетичній безпеці. Надзвичайно важливою є допомога Норвегії в імпорті газу та внески до Фонду підтримки енергетики та гранти. Норвегія надає обладнання з розподіленої генерації, яке буде працювати на базі обʼєктів Група Нафтогаз. Обговорили перспективні інвестиційні проєкти, які можуть бути підтримані інструментами Norfund, – повідомила Свириденко.