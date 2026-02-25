У Великій Британії починає працювати перший український оборонний завод – виробничий комплекс компанії Ukrspecsystems, чиї безпілотники давно довели свою ефективність в умовах високотехнологічної війни.

Про це повідомив посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

-Україна воює в умовах постійних ракетних ударів, руйнування інфраструктури та загрози для виробництв. А наші інженери створюють рішення, які народжуються безпосередньо з досвіду фронту. Вони вдосконалюють системи не за підсумками теоретичних досліджень, а за результатами реальних бойових застосувань.

Тому запуск виробництва у Великій Британії – це розширення наших спільних спроможностей та створення другого контуру стійкості, який гарантує безперервність виробництва.

Для України цей проєкт означає стабільність і можливість довгострокового планування. Для Британії – це посилення власної оборонної індустрії, доступ до технологій, перевірених у сучасній війні, та створення робочих місць. Це приклад того, як можна швидко інтегрувати бойовий досвід у промислові рішення і власну безпеку.