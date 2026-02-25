Сьогодні, 25 лютого, у Верховній Раді стався конфлікт між народними депутатами від «Європейської солідарності» Олексієм Гончаренко та Миколою Княжицьким.

Нардепи обмінялися взаємними звинуваченнями в роботі на інтереси РФ.

Частина діалогу:

Княжицький: Ти остання скотина у цій фракції, ти зриваєш мобілізацію і працюєш на росію.

Гончаренко: А ти, а ти на кого працюєш? Ти людожер.

Княжицький: Закрий рота.

Гончаренко: То ти закрий рота

Княжицький:Ти не маєш права бути тут взагалі.

Ми б не стали надавати значення цій історії – в українському парламенті вже чого тільки не було, але розголосу їй надало видання Еспресо, засновником і частково співвласником якого (через дружину) є Микола Княжицький. Тож ймовірно, історія матиме продовження.



І так, це не перший публічний скандал Гончаренка з колегами: – влітку 2025 року у нього виникла сутичка з Данилом Гетьманцевим. І це тільки на короткій пам’яті.