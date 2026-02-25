У вівторок, 24 лютого, компанія Microsoft оголосила про співпрацю із супутниковим інтернет-сервісом Starlink компанії SpaceX з метою розширення доступу до інтернету по всьому світу, передає ЛБ.

Як зазначає американський бізнес-телеканал, це свідчить про готовність софтверного гіганта співпрацювати з бізнесами генерального директора Tesla Ілона Маска — на тлі того, що найбагатша людина світу судиться з партнером Microsoft, компанією OpenAI.

«Завдяки співпраці зі Starlink Microsoft поєднує супутникове підключення на низькій навколоземній орбіті з моделями розгортання на рівні громад і партнерствами з місцевими екосистемами», — написала у блозі директорка зі сталого розвитку Microsoft Мелані Накагава.

У партнерстві зі Starlink та одним із провайдерів у Кенії Microsoft працює над підключенням 450 громадських хабів у країні, зазначила Накагава. Це посилить попит на космічну компанію Маска, яка має контракти з Міністерством оборони США та NASA і потенційно може вийти на біржу вже цього року.

У своєму позові проти генерального директора OpenAI Сема Альтмана Маск прагне стягнути до 134 мільярдів доларів із некомерційного фонду OpenAI Foundation, який володіє більш ніж 100 мільярдами доларів у вигляді частки в комерційній AI-лабораторії, згідно з судовими матеріалами за січень.

Маск став співзасновником OpenAI у 2015 році разом із кількома іншими особами, зокрема засновником LinkedIn та членом ради директорів Microsoft Рідом Гоффманом.

Маск критикував Microsoft у своїй соцмережі X і раніше цього місяця заявив, що компанія «має відповідальність провести розслідування» щодо зв’язків Гоффмана із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Гоффман заявив, що глибоко шкодує про знайомство з Епштейном, яке виникло через його фандрейзингові контакти з Массачусетським технологічним інститутом.

Раніше цього місяця Маск повідомив, що SpaceX об’єднується з його стартапом xAI, який розробив модель штучного інтелекту та чатбот Grok — продукт, що набирає популярності як платформа для технологічних застосунків.

Минулого року Microsoft заявила, що її хмарне програмне забезпечення Foundry для створення застосунків із використанням ШІ додало підтримку моделей Grok.

Microsoft уже багато років працює над розширенням доступу людей до технологій, зокрема у США.

Після того як у 2022 році компанія поставила за мету забезпечити інтернетом понад 250 мільйонів людей до кінця 2025 року, їй вдалося розширити покриття для більш ніж 299 мільйонів осіб, написала Накагава у вівторок.