Як уже повідомляло ІншеТВ, Командувача логістики ПС та начальника УСБУ викрили на масштабній корупції при будівництві укриттів для літаків (ФОТО)

«Ми продовжуємо курс на самоочищення Служби та інших складових Сил оборони. Це критично важливий напрямок роботи, адже корупцію під час війни можна прирівняти до зради. Це неприпустиме явище, яке ми й надалі будемо безкомпромісно викорінювати. Причетні до цього злочину відповідатимуть за законом. Всіх, хто замислюється над подібними вчинками в майбутньому – попереджаю: покарання буде невідворотнім. Дякую співробітникам внутрішньої безпеки Служби, які своєчасно і успішно провели операцію із затримання зловмисників», – зазначив т.в.о. Голови СБУ Євгеній Хмара.

Як встановило розслідування, фігуранти організували схему привласнення державних коштів під час будівництва фортифікаційних споруд.

За матеріалами справи, йдеться про облаштування додаткового захисту на стратегічно важливих об’єктах, зокрема оперативних аеродромах Сил оборони.

Встановлено, що у травні 2025 року на будівництво збірно-розбірних аркових укриттів було виділено 1,4 млрд грн.

Перевірки показали, що проєкти не відповідали вимогам безпеки, укриття не забезпечували належного захисту літаків, а вартість робіт була завищена. Попри це, підрядникам почали перераховувати авансові платежі.

Щоб зупинити перевірки та приховати розтрату коштів, посадовці, за версією слідства, організували передачу неправомірної вигоди у розмірі близько 13 млн грн.

Співробітники внутрішньої безпеки СБУ затримали обох фігурантів «на гарячому» під час передачі їм 320 тисяч доларів США.