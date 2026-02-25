Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Командувача логістики ПС та начальника УСБУ викрили на масштабній корупції при будівництві укриттів для літаків (ФОТО)

ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗАТРИМАННЯ ПОСАДОВОЇ ОСОБИ КОМАНДУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ

Повітряні Сили Збройних Сил України категорично засуджують прояви корупційних правопорушень.

Командування Повітряних Сил висловлює повну готовність до співпраці зі слідчими органами, надаючи всю необхідну інформацію та документацію, для встановлення усіх обставин справи.

Ми наголошуємо, що всі посадові особи, причетні до можливих протиправних дій, мають понести відповідальність згідно з чинним законодавством України у разі довення їх провини.

Вищим принципом для нас є збереження довіри суспільства до Збройних Сил та готовність до невідкладного реагування на будь-які факти, що можуть завдати шкоди обороноздатності України або гідності військовослужбовців.

Командування Повітряних Сил вживає заходів щодо посилення контролю за прозорістю використання ресурсів, оптимізації процедур забезпечення.

Для з’ясування причин, які призвели до потенційного правопорушення, в Повітряних Силах призначено службове розслідування.