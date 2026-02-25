У Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві Андрія Портнова – колишнього заступника глави адміністрації Януковича.

Підозрюваного затримали в місті Хайнсберг (Північний Рейн-Вестфалія), повідомила Національна поліція Іспанії. Влада Іспанії вважає, що затриманий стріляв у Портнова у травні 2025 року. Арешт здійснила іспанська поліція.

Для обшуку місця проживання затриманого було видано європейський ордер на арешт та європейський ордер на розслідування. Розслідування залишається відкритим для повного з’ясування фактів.

Ім’я підозрюваного не називається. Іспанський телеканал Antena пише:

Портнова поранили в спину, коли він сідав у машину після того, як відвіз доньок до школи. У злочині були причетні кілька осіб, але чоловік, якого зараз заарештували в Німеччині, є підозрюваним виконавцем і громадянином України.

Хто такий Андрій Портнов?

Вбитий чоловік був відомим українським політиком і юристом, який був одним з головних радників адміністрації колишнього проросійського президента Віктора Януковича, – пише іспанське видання і продовжує:.

Портнов відіграв ключову роль у реакції українського уряду на протести, що спалахнули під час революції на Майдані, що призвело до падіння Януковича.

Спорідненість з Росією та зустріч із Зеленським перед його смертю

Крім того, вбитий чоловік був у «чорному списку» ЄС, його розслідувала українська спецслужба за зв’язки з Росією, і, як повідомляється, він зустрічався з Володимиром Зеленським лише за два дні до того, як його застрелили в Посуело.

Після вбивства українська розвідка опублікувала фотографію тіла Андрія Портнова разом зі словом «ліквідовано».

Він був пов’язаний з Володимиром Путіним і, як вважається, втік до Мадрида після приходу Зеленського до влади, ведучи розкішний спосіб життя. Школа, яку відвідують його доньки, коштує близько 2000 євро на місяць, а автомобіль, у якому його вбили, оцінюється в понад 100 000 євро, пише Арена.