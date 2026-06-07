Потенційна мирна угода між Сполученими Штатами та Іраном залежить від згоди адміністрації Трампа повернути 24 мільярди доларів заморожених іранських активів, заявив у п’ятницю високопоставлений іранський чиновник CNN, попередивши, що США «зайдуть у темний коридор» у разі відновлення бойових дій.

«Переговори зайшли в глухий кут, і (президент США Дональд) Трамп повинен вийти з цього глухого кута», – заявив CNN в ексклюзивному інтерв’ю в Тегерані Мохсен Резаї, військовий радник Верховного лідера аятоли Моджтаби Хаменеї. «М’яч на боці Трампа».

Повідомляється, що Іран вимагає повернення 12 мільярдів доларів заморожених коштів, як тільки буде підписано тимчасову угоду зі США, і ще 12 мільярдів доларів на пізнішому етапі.

Американські чиновники стурбовані тим, що будь-яке розморожування коштів на цьому етапі може усунути ключовий фактор впливу на режим. Трамп вимагав, щоб будь-яка угода виглядала набагато сильнішою, ніж ядерна угода, укладена в 2015 році, та уникати будь-чого, що може бути витлумачено як передача «піддонів готівки» – фрази, яку він використав, щоб розкритикувати рішення тодішнього президента Барака Обами надати Тегерану фінансову компенсацію.

У рідкісному інтерв’ю CNN Резаї пролив світло на думки в колах, що приймають стратегічні рішення в Ірані, щодо післявоєнного бачення країни, долі Ормузької протоки та того, як Іран може діяти, якщо на нього знову нападуть. Його зауваження мають вагу, оскільки він залишається тісно пов’язаним з іранськими службами безпеки та вважається близьким до нинішнього верховного лідера, якого не бачили на публіці з тих пір, як він отримав поранення внаслідок ізраїльського нападу, в результаті якого загинув його батько в перший день війни.

Ось що сказав Резаї:

«Якщо він (Трамп) хоче досягти угоди з Іраном, ці 24 мільярди доларів є випробуванням довіри, яке Іран хоче мати з Трампом – це випробування, яке Америка повинна пройти, і шлях буде відкритий», – сказав він.

«Це наші власні гроші, а не гроші Америки».

Застереження проти повернення до війни: Резаї попередив, що Іран «затягне війну» за межі Перської затоки, якщо США відновлять конфлікт, потенційно розширюючи військові операції від Ормузької протоки до Індійського океану, протоки Баб-ель-Мандеб, Червоного та Середземного морів. «Ми надамо війні іншого виміру, атакуючи ці інші американські бази, які ми атакували досі», – сказав він, додавши, що «ймовірність війни низька».

Щодо можливої ​​зустрічі між Трампом і Хаменеї: Він не відповів на запитання про здоров’я Хаменеї та його роль у прийнятті рішень країною, але відкинув перспективи його зустрічі з Трампом.

«Цього не станеться, зараз ми перебуваємо на першому етапі переговорів, і пан Трамп довів переговори до глухого кута. Цього не станеться». Цього тижня Трамп заявив, що він і Хаменеї «здається, добре ладнають» і що для нього буде «честю» зустрітися з ним.

Резаї заявив, що Іран та Оман мають суверенітет над ключовим водним шляхом, через який до війни проходила п’ята частина світового обсягу нафти та зрідженого природного газу, і тому будуть управляти ним разом. Він утримався від того, щоб називати вимогу про оплату за прохід суден протокою митом, заявивши, що Іран стягуватиме плату за обслуговування, оскільки він не повинен нести витрати на управління протокою.

Резаї, частина старої гвардії КВІР, воював в ірано-іракській війні та продовжував керувати силами з 1981 по 1997 рік, допомагаючи перетворити їх на одну з найпотужніших інституцій Ісламської Республіки. Будучи жорстким прагматиком, глибоко вкоріненим у системі безпеки Ірану, він пізніше приєднався до Ради з доцільності, яка консультує верховного лідера, та обіймав посаду віце-президента за колишнього президента Ебрагіма Раїсі. Резаї також чотири рази балотувався на посаду президента, але так і не переміг.

Під час 40-денної війни США та Ізраїлю проти Ірану, яка розпочалася наприкінці лютого, Ісламська Республіка відповіла ударами по 12 країнах регіону, завдавши ударів по військових об’єктах, енергетичній інфраструктурі та цивільних об’єктах. Також повідомлялося, що Тегеран запустив ракети по Дієго-Гарсії, спільній військовій базі США та Великої Британії в Індійському океані, що знаходиться приблизно за 2000 миль від Ірану, що є очевидною демонстрацією його досяжності.

У своєму інтерв’ю CNN він поставив під сумнів довговічність ядерної угоди з Трампом, посилаючись на його вихід з ядерної угоди з Іраном 2015 року та те, що він назвав своєю стратегією «неоднозначності» на переговорах.

Якщо переговори проваляться, Резаї сказав, що Іран готовий до потенційного вторгнення США на його територію, «тоді світ зрозуміє справжні можливості Ірану, тому що наша сухопутна міць у багато разів перевершує наші ракети».

Він назвав нинішню війну першою перемогою Ірану над його ворогами за 47-річну історію Ісламської Республіки.

«Це перший випадок, коли Іран виходить переможцем у війнах, тоді як у попередніх війнах Іран завжди зазнавав поразки», – сказав він.