Сьогодні, 22 червня, приблизно о 17:20 у Миколаєві в районі перехрестя вулиць Вінграновського та Троїцької сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Mercedes Benz, за кермом якого перебував 32-річний водій, та ВАЗ 2105, під керуванням 31-річного чоловіка.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів водій ВАЗ та двоє його пасажирів – 33-річна жінка та восьмирічна дівчинка з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу.

Водій Mercedes від госпіталізації відмовився.

Нині поліцейські з’ясовують усі обставини та причини автопригоди.

Слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини пригоди, звернутись за телефонами: 063-785-04-20, 102.