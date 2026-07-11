Європейський Союз має намір дозволити Україні закуповувати британську зброю за 60 мільярдів євро (69 мільярдів доларів), які він надає країні, що постраждала від війни, на оборонні закупівлі.

За словами людей, знайомих з цим питанням, блок близький до угоди з урядом Великої Британії, яка дозволить британським фірмам скористатися цією програмою після місяців переговорів. Вони сказали, що оголошення, ймовірно, буде зроблено вже наступного тижня на зустрічі «коаліції бажаючих» країн, очолюваної Великою Британією та Францією, які підтримують Україну, у Парижі в понеділок, пише Bloomberg

Уряд Великої Британії не одразу відповів на запит про коментар, а Європейська комісія відмовилася від коментарів. Головний речник комісії Паула Пінью повідомила журналістам у п’ятницю, що президент Комісії Урсула фон дер Ляєн відвідає столицю Франції в понеділок для участі у зустрічі щодо України.

За словами джерел, які попросили залишитися анонімними, обговорюючи питання, яке ще не є публічним, для Великої Британії не буде встановлено фіксованої плати за доступ. Британський уряд натомість робитиме фінансовий внесок, коли Україна вирішить використати позику для придбання військової техніки у фірм цієї країни. За словами джерел, які попросили залишитися анонімними, обговорюючи питання, яке ще не є публічним. Це визначатиметься вартістю кожного контракту та відсотковими витратами, сказали вони.

Угода розглядається як примирливий крок ЄС після того, як обидві сторони раніше не змогли досягти згоди щодо приєднання Великої Британії до оборонного фонду SAFE ЄС у розмірі 150 мільярдів євро, а переговори зайшли в глухий кут через вимоги ЄС щодо плати за доступ для Великої Британії. Велика Британія та деякі держави-члени ЄС були розчаровані результатом, який, за словами британських чиновників, був зірваний Францією, особливо з огляду на зростання російської агресії та менш надійну адміністрацію США.

Переговори щодо кредиту Україні просунулися набагато гладко, сказали вони, причому держави-члени, включаючи Нідерланди, особливо наполягають на швидкій угоді та широкому визнанні того, що це принесе користь Україні, полегшивши її закупівлі британської зброї, оскільки дві країни краще інтегрують свої оборонні промисловості. Речник уряду Нідерландів у Брюсселі не одразу відповів на запит про коментар.

Європейські дипломати вважають, що Україна отримала тактичну перевагу над Росією за останні місяці, успішно завдавши ударів по критично важливій інфраструктурі всередині країни. Тим не менш, союзники знову намагаються надіслати Україні більше засобів глибокого удару та протиповітряної оборони напередодні зими, особливо враховуючи, що нещодавні російські удари по Києву були жорстокими.

Угода мала бути оголошена на наступному саміті Велика Британія-ЄС, поряд з потенційною угодою про доступ Великої Британії до фонду розширення блоку для інвестицій у технологічні фірми, але це було відкладено до кінця цього року через відставку прем’єр-міністра Кіра Стармера. Оскільки Енді Бернем збирає номінації у перегонах за свого наступника, очікується, що прем’єр-міністр передасть кермо влади колишньому меру Великого Манчестера 20 липня.

Переговори щодо технологічного фонду тривають, деякі держави-члени стурбовані тим, що доступ Великої Британії може витіснити інвестиції, які в іншому випадку надійшли б фірмам ЄС.

Угода про доступ до оборонних позик була значною мірою укладена на полях саміту НАТО в Анкарі, Туреччина, цього тижня, повідомили джерела. Там Стармер мав двосторонню зустріч з прем’єр-міністром Нідерландів, серед інших.