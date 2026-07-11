Російська окупаційна армія підтягнула пускові установки для балістичних ракет ближче до прикордоння в Брянській області. Саме тому вночі 11 липня в Києві спочатку прогриміла серія вибухів, а вже після цього оголосили повітряну тривогу.

Про це в ефірі телеканалу “Київ 24” розповів представник Української добровольчої армії Сергій Братчук, пише OBOZ.UA.

На думку Братчука, вибухи в Києві без оголошення повітряної тривоги нібито пов’язані з тим, що російські війська підтягнули пускові установки ближче до кордону. Також він зазначив, що балістичні ракети гірше фіксуються радарами, ніж крилаті.

“Ворог зараз підтягнув відповідні пускові установки до прикордонної зони Брянської області РФ, що скоротило час підльоту. І найголовніше, балістичні ракети погано фіксуються, гірше, ніж крилаті ракети на початку запуску, тому сигнал повітряної тривоги пролунав уже після того, як перші вибухи прогриміли в столиці”, – розповів Братчук.

На думку Братчука, щоб протидіяти ракетним ударам по українській столиці, необхідно знищувати пускові установки ще до того, як ворог їх застосує. При цьому він додав, що доки цього не станеться, удари триватимуть, причому не лише по Києву, а й по інших містах України.

“На жаль, це реалії, з якими ми маємо справу. Відповідно, питання протидії, звичайно, полягає в ударах на випередження та знищенні пускових установок, що знаходяться в Брянській області. Пам’ятаємо, що балістична зброя має дуже високу швидкість, тому час підльоту становить менше однієї-трьох хвилин. Розумію, що вибухи та сигнал повітряної тривоги – це різниця у дві хвилини, коли все це сталося”, – заявив Братчук.

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