Президент Зеленський визнав кричущу проблему з антибалістичними ракетами в Україні.

-Одинадцять людей поранено у Києві під час нічної російської атаки, серед них дитина. Ще до оголошення повітряної тривоги були влучання по цивільній інфраструктурі. На місцях працюють оперативні служби: житлові будинки, офіси, богословська семінарія були пошкоджені у столиці. Триває ліквідація наслідків обстрілу і в Одеській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Росія застосувала протягом цієї ночі понад 120 дронів та 12 ракет, з них половина – балістичні. Більшість цілей нашим захисникам вдалося збити, але не балістику.

Очікуємо від партнерів виконання обіцянок щодо пакетів підтримки для захисту наших людей, про які було домовлено під час засідання НАТО. Треба рухатися максимально швидко по домовленостях щодо ліцензій на «петріоти» та спільного європейського проєкту антибалістики. Зараз завдання номер один для всіх наших інституцій – забезпечити це.