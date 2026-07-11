Volkswagen завів отару овець на величезній сонячній електространції (СЕС), яка забезпечує енергією один із автозаводів у Польщі.

100 овець замінюють газонокосарки, щоб підтримувати у порядку майданчик, на якому встановлено 31 тис. сонячних панелей, пише electrek.co і АгроПортал.

Зазначається, що сонячна електростанція потужністю 18,3 МВт виробляє достатньо електроенергії, щоб задовольнити всі потреби заводу.

Хоча випас овець на сонячних фермах стає дедалі більш поширеним у таких країнах, як США та Велика Британія, Volkswagen стверджує, що це один із найпередовіших промислових агрофотоелектричних проектів у Європі, оскільки він також включає масштабну науково-дослідну програму.

«Сьогодні фотоелектрична електростанція пропонує набагато більше, ніж просто зелену електроенергію. Вона також стала місцем, яке підтримує біорізноманіття, місцеве сільське господарство та наукові дослідження. Проект випасу овець демонструє, що сучасна промисловість може працювати в гармонії з природою», — сказала директор Volkswagen Poznan Мажена Пілліх-Гронська.

Проєкт реалізується спільно з Познанським університетом природничих наук, дослідники якого вивчають, як випас овець впливає на добробут тварин, біорізноманіття, якість ґрунту, рослинність і мікроклімат ділянки. Мета полягає в тому, щоб краще зрозуміти, як масштабна сонячна генерація та сільське господарство можуть успішно співіснувати на одній землі.

«Агровольтаїка дозволяє нам розглядати фотоелектричні ферми з набагато ширшого погляду, ніж просто виробництво енергії, — сказала доктор Йоанна Складановська-Бариза з університетського факультету розведення тварин та оцінки якості продукції. — Ми вивчаємо, як фотоелектричні установки впливають на добробут тварин, місцеву екосистему та чи зменшує тінь, створена сонячними панелями, тепловий стрес у тварин. Водночас ми аналізуємо зміни в мікрокліматі, рослинності та ґрунті, щоб визначити рішення, що підтримують ефективну інтеграцію виробництва відновлюваної енергії з сільськогосподарською діяльністю».

Окрім усунення потреби в механічному скошуванні, як вважають науковці, випас худоби може зменшити витрати на утримання та викиди, водночас створюючи середовище існування для комах та інших диких тварин.