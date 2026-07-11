10 липня та в ніч на 11 липня в рамках зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей противника.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.

Так, уражено загальновійськовий полігон “Кальміуське” у районі Докучаєвська Донецької області. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Окрім того, уражено пункти управління БпЛА противника у районах Крисанового Бєлгородської області рф та Першотравневого Запорізької області.

Також уражено райони зосередження живої сили противника у Горлівці Донецької області та Карижі Курської області рф.

Уточнено результати попередніх уражень:

27 червня 2026 року – оціночні прямі збитки від ураження АТ «ФНВЦ “Титан-Барикади”» у Волгограді Волгоградської області орієнтовно становлять 105 млн доларів США.

4 липня 2026 року – внаслідок ураження Петербурзького нафтового терміналу у Санкт-Петербурзі пошкоджено 2 резервуари РВС-3000, 4 резервуари РВС-10000, 1 резервуар РВС-15000, 1 резервуар РВС-20000, естакаду технологічних трубопроводів та інше технологічне обладнання.

6 липня 2026 року – внаслідок ураження НПЗ «Славнефть-ЯНОС» у Ярославлі Ярославської області зафіксовано влучання в установку АВТ-6, а також пошкодження трубопроводів установок АВТ-1 та АВТ-3.

8 липня 2026 року – внаслідок ураження аеродрому «Борисоглебськ» у Воронезькій області відбулося займання 28 цистерн з авіаційним гасом загальним об’ємом 1600 м³.

8 липня 2026 року – внаслідок ураження НПЗ «ТАІФ-НК» у Нижньокамську (Республіка Татарстан) зафіксовано влучання із займанням установки уповільненого коксування, а також пошкодження кабельних естакад, трубопроводів і технічних будівель.

10 липня 2026 року – внаслідок ураження Ільського НПЗ у Краснодарському краї відбулося займання установок АТ-5 і АТ-6, пошкоджено трубопроводи, а також зафіксовано займання поблизу установок АТ-2 і АТ-3.

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