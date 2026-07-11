Американський сенатор Ліндсі Грем побував на виробничих потужностях української miltech-компанії SkyFall, де ознайомився з сучасними розробками у сфері безпілотних технологій.

Під час візиту він високо оцінив рівень українських інженерних рішень та наголосив на важливості співпраці між Україною і США у сфері оборонних інновацій, пише ua.news.

Представники SkyFall продемонстрували сенатору процес створення важких ударних дронів Vampire, більш відомих як «Баба Яга», FPV-дронів Shrike різних модифікацій, а також перехоплювачів ворожих безпілотників P1-SUN, призначених для боротьби з дронами типу «Шахед».

Крім уже відомих систем, гостю представили нові технологічні розробки, які найближчим часом планують застосовувати на полі бою.

Окрему увагу під час візиту приділили Академії SkyFall, де здійснюється підготовка операторів безпілотників, технічних спеціалістів та інструкторів для роботи з сучасними безпілотними комплексами.

Також сторони обговорили перспективи українсько-американського партнерства у сфері оборонних технологій та можливості розвитку спільних інноваційних проєктів.

Коментуючи результати поїздки, Ліндсі Грем наголосив, що США варто активно розвивати співпрацю з Україною у сфері безпілотних систем.

«Вважаю, що для Америки було б величезною помилкою не співпрацювати з Україною у сфері безпілотників. Вони готові допомагати нам, тому що ми були готові підтримувати Україну в найважчі часи», – заявив сенатор.

Він також зазначив, що побачене виробництво справило на нього сильне враження.

«Сьогодні я відвідав надсучасне підприємство, яке має величезні потужності та виробляє технології, набагато передовіші, ніж у будь-кого на планеті. Адже необхідність – це “мати” всіх винаходів», – підкреслив Грем.

SkyFall — українська оборонно-технологічна компанія, яка об’єднує потужний центр досліджень і розробок (R&D), масштабне виробництво безпілотних систем та сертифіковану Академію SkyFall для навчання операторів, інструкторів і технічних фахівців.

Компанія є розробником і виробником дрона-бомбера Vampire («Баба Яга»), FPV-дронів Shrike, перехоплювачів P1-SUN, сучасних систем зв’язку та інших високотехнологічних компонентів, які активно використовуються українськими військовими.

За даними компанії, безпілотні комплекси SkyFall вже допомогли українським захисникам знищити особовий склад і військову техніку противника на десятки мільярдів доларів.

Про це свідчить повідомлення miltech-компанії.

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