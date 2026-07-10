Про зустріч із сенатором повідомив президент Зеленський.

-Хороша зустріч із cенатором США Ліндсі Гремом у Києві. Вже десятий візит до нашої країни, і ми цінуємо цю підтримку.

Вдячний Ліндсі за відзначення наших воїнів. Чим сильнішою Україна є на полі бою, тим більше шансів, що дипломатія зрештою зможе спрацювати. І саме зараз важливо посилити наш далекобійний санкційний тиск на Росію новими санкційними кроками партнерів. Ліндсі поінформував про роботу в Конгресі над відповідним законопроєктом. Ми також обговорили нагальні потреби у ППО для захисту наших людей. Під час саміту НАТО в Анкарі ми з Президентом США досягнули політичних домовленостей щодо ліцензій на виробництво «петріотів» в Україні. Дуже важливо все це реалізувати тепер на рівні команд.

Дякую Сполученим Штатам, Президенту та Конгресу за двопалатну та послідовну двопартійну підтримку, – сказав Зеленський.

А Ліндсі Грем на пресконференції повідомив новину, в яку вже погано віриться. Він заявив, що законопроєкт про «пекельні санкції» США проти РФ погодили з Білим домом, він стане законом.

За його словами, документ має надати Дональду Трампу додаткові інструменти для якнайшвидшого завершення війни в Україні. Над законопроєктом сенатори Ліндсі Грем і Річард Блументаль працювали майже два роки.

Документ має 85 співавторів і був узгоджений із сенаторами Блюменталем та Шахін, щоб забезпечити його підтримку адміністрацією.

“Цей законопроєкт розроблено, щоб заохотити тих, хто купує російську нафту та газ, знайти нові джерела постачання. Ми дамо вам час на пошук нових джерел, ми винагородимо вас за їх пошук, але це рішення ви повинні прийняти самі. Чим швидше це стане зрозумілим Путіну, чим швидше це стане зрозумілим таким країнам, як Китай, що не можна допомагати Путіну, не заплативши за це ціну, тим швидше ця війна закінчиться”, — розповів Ліндсі Грем.

Також сенатор заявив, що США мають якнайшвидше налагодити партнерство з Україною у виробництві дронів. Він розповів, що відвідав підземний український завод, де виробляють передові безпілотні технології. За його оцінкою, вони значно випереджають розробки інших країн.