Про це повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко.

-Разом із колегами, першим заступником Голови Служби безпеки України Олександром Покладом та Головою Національної поліції України Іваном Вигівським провів робочу онлайн-зустріч із Генеральним прокурором Князівства Монако Стефаном Тібо.

До розмови також долучилися заступниця Генерального прокурора Монако Фанні Філібер, слідчий суддя Томас Майндль, керівник поліції Монако Ерік Арелла, керівниця підрозділу судової поліції Емілі Моро, капітан поліції Тібо Дотель та аналітикиня поліції Аріан Шнайдер.

Головною темою зустрічі стали два кримінальні провадження, які розслідують українські правоохоронці.

Перше стосується замаху на українську родину в Монако. В Україні злочин кваліфіковано як закінчений замах на умисне вбивство двох і більше осіб, вчинений на замовлення, способом, небезпечним для життя багатьох людей.

Друге провадження розпочато за фактом убивства громадянки України Анастасії Березовської, яку правоохоронці Монако підозрюють у причетності до замаху.

Поінформував колег про перебіг українського розслідування, встановлені обставини вбивства Анастасії Березовської, а також поділився деталями затримання осіб, яких слідство вважає виконавцями цього злочину.

Окремо наголосив на необхідності якнайшвидшого створення міжнародної слідчої групи, яка забезпечить оперативний обмін інформацією, координацію слідчих дій та ефективну взаємодію між правоохоронними органами України і Князівства Монако. Адже у таких справах саме швидкість та спільні дії правоохоронців є ключовими для встановлення всіх обставин злочину.

Запевнив, що Україна відкрита до повноцінної співпраці відповідно до міжнародно-правових процедур. Розраховую на таку ж відкриту позицію з боку наших партнерів у Князівстві Монако.

Спільно з колегами домовилися налагодити оперативний обмін інформацією та наявними матеріалами слідства.