Багатодітна мати намагалася продати новонародженого сина за 20 тис. доларів США під виглядом сурогатного материнства.



На Прикарпатті прокурори та правоохоронці попередили спробу продажу новонародженої дитини.

За даними слідства, 30-річна жителька Київщини, яка вже має п’ятьох неповнолітніх дітей, ще на шостому місяці вагітності вирішила продати свого майбутнього сина.

Ціну за немовля вона визначила у 20 тис. доларів США.

Щоб приховати справжню суть «угоди», жінка намагалася видати продаж дитини за нібито сурогатне материнство. У соцмережах вона писала, що буцімто виношує чужу дитину, від якої відмовилися біологічні батьки, і шукає пару для подальшого усиновлення.

На оголошення відгукнулася мешканка Івано-Франківська. Спершу вона оплатила вагітній автобусний квиток до міста, а після її приїзду – медичне обстеження, оренду квартири, продукти, ліки та передпологові витрати.

Також, за даними слідства, передала 10 тис. грн завдатку.

2 липня 2026 року в міському перинатальному центрі підозрювана народила здорового хлопчика.

Уже наступного дня просто в палаті жінки уклали заднім числом фіктивний договір про сурогатне материнство.

Документ мав створити видимість, що породілля нібито виношувала дитину для «генетичних батьків» і передає її на законних підставах.

Фінальна передача мала відбутися 6 липня у дворі перинатального центру.

Підозрювана віддала новонародженого хлопчика, отримала 20 тис. доларів США та передала розписку, що в майбутньому не матиме жодних претензій на дитину.

Одразу після цього її затримали правоохоронці.

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили жінці про підозру в торгівлі людьми, вчиненій щодо неповнолітнього (ч. 3 ст. 149 КК України). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Підозрюваній обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі півмільйона гривень. Наразі жінка перебуває в слідчому ізоляторі.

Окрім новонародженого сина, підозрювана має ще п’ятьох дітей. З нею проживає лише наймолодший трирічний син, четверо інших дітей мешкають із бабусею на Київщині.

Долею дітей підозрюваної та захистом немовляти зараз займаються профільні служби.

За даними слідства, чоловік і батьки підозрюваної знали про її намір. За місцем їхнього проживання проведено обшуки.