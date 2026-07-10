TO DIE TO LIVE бере свій початок у 2014 році, коли троє українських добровольців воювали на передовій, а російська війна вперше прийшла на українську землю. Герої повертаються додому іншими. Зазнавши втрат і зустрівшись зі смертю віч-на-віч, вони стикаються з новим викликом: як знайти себе у світі, що не змінився? Як залишитися живим, коли частина тебе померла там, на війні? Та щойно здається, що настав крихкий мир і їхнє життя почало налагоджуватися, росія розпочинає повномасштабне вторгнення, і війна знову кличе їх до бою.

Показ фільму про трьох українських добровольців — «Шахту», «Танцора» і «Поттера» — на 60-му фестивалі у Карлових Варах завершився 7,5-хвилинними стоячими оваціями. Окрім цього, після перегляду міжнародні медіа високо оцінили стрічку, повідомляє ДержКіно України.

Герої фільму та команда особисто відвідали світову премʼєру та зі сцени згадали про обстріл Києва, що відбувся напередодні.

Режисерка почала промову зі слів вдячності героям та команді, які створювали це кіно понад 11 років.

«Я також хочу подякувати усім українцям, які живуть у цій війні й виборюють нашу свободу. Мої герої борються від початку цієї війни, ще з 2014 року, і залишаються в ній по сей день. Це зріз цілого покоління добровольців», – заначила вона.

Стрічка є спільним виробництвом України, Латвії та Словаччини. Українська компанія-виробник Вавилон`13 — незалежне об’єднання, що утворилося на початку Революції гідності у 2013 році.

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