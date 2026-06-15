Документальний фільм «Машина часу Майдан» отримав спеціальну відзнаку Sheffield DocFest — одного з найпрестижніших фестивалів документального кіно у світі.

Про це повідомляє Українська Кіноакадемія, передає Інше ТВ.

Стрічка режисерів Володимира Тихого та Романа Любого повертає глядача до подій Революції Гідності через історію нинішнього військовослужбовця та поєднує особистий досвід із колективною пам’яттю про Майдан.

Журі фестивалю відзначило винахідливу форму оповіді, використання архівних матеріалів і глибоке осмислення теми спротиву та боротьби за свободу.

Як повідомляло Інше ТВ, Український фільм «Тиха повінь» отримав одну з головних нагород у основному конкурсі Krakow Film Festival