Польща призупинила процес передачі Україні радянських винищувачів МиГ-29 попри озвучені раніше обіцянки. Причиною цього називають відсутність завершеної угоди про безпілотні технології.

Як пише Wiadomości, про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. За його словами, поляки хотіли б отримати вигоду від українського досвіду роботи з дронами, як от з роями БПЛА та перехоплювачами, який було накопичено за останні роки.

Чиновник додав, що Польща хотіла б мати можливість використовувати українські напрацювання, утім відповідне питання поки не вирішене. Щойно все буде врегульовано – відбудеться передача обіцяного обладнання.

Defense Express зазначає, що насправді тут немає принципово нової інформації. Ще у січні 2026 року стало відомо про готовність польського оборонного відомства продати 9 своїх МіГ-29 в обмін на українські технології до безпілотників.

МіГ-29УБ ПС ЗСУ. Фото: 40 БрТА

Нагадаємо, ще 5 лютого 2026 року Польща та Україна домовилися про спільне виробництво дронів та озброєння. Одначе тоді це був саме лист про наміри, який має закласти підґрунтя для подальшої співпраці, тобто на той час не всі деталі могли бути погоджені між сторонами.

Наразі невідомо, що саме викликає затримки чи суперечності в угоді про безпілотні технології. Зрештою може йтися про звичайні формальні нюанси, але також не варто виключати конфлікт інтересів сторін.

МиГ-29 ПС Польщі. Фото: Siły Powietrzne

Подібна домовленість з одного боку може виглядати досить сумнівно, бо літаки у Польщі класифікували як такі, що “досягнули цільових експлуатаційних термінів служби та не мають перспектив модернізації”. Тоді як за них хочуть отримати передові напрацювання на основі бойового досвіду.

Також невідомо, коли саме буде проводитися постачання польських винищувачів, бо південнокорейські FA-50PL їм на заміну почнуть надходити у середині 2027 року із завершенням на початку 2029 року. Одначе можливо ці фактори не так сильно залежать одне від одного, особливо зважаючи на прибуття до Польщі перших F-35.

Винищувач МіГ-29 Повітряних сил України. Фото: 40 БрТА

Одначе з іншого боку МіГ-29 залишатимуться одним з основних засобів Повітряних сил ЗСУ як мінімум до 2030 року. Вони активно виконують завдання як і з захисту повітряного простору, так і для завдання по землі завдяки керованим бомбам та іншому озброєнню.

Також не варто забувати, що вітчизняні підприємства мають можливості для ремонту та навіть певної модернізації радянських винищувачів. Тому додаткові борти, або навіть просто запчастини точно стануть в пригоді.