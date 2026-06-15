Про це президент України Володимир Зеленський сказав у зверненні до учасників Міжурядової конференції Європейського Союзу.

Сьогодні важкий день для України. Минулої ночі Росія здійснила ще одну масовану атаку проти наших міст. Це був свідомий і жорстокий удар. Унаслідок атаки загинули люди й ще багато людей були поранені.

Але сьогодні також, як ви сказали, історичний день. І ми запам’ятаємо цей день не лише тому, що російський дрон ударив по Києво-Печерській лаврі – християнській святині, історія якої сягає XI століття. Ми також запам’ятаємо його завдяки рішенням, які сьогодні ухвалюємо разом. Це рішення, які проводять ще одну чітку лінію між Європою і тупою диктатурою в Москві – диктатурою, яка хоче знищити нашу Європу й усе, що ми разом збудували.

Те, що відбувається сьогодні – відкриття першого кластера в переговорах про вступ України та Молдови, – є чітким сигналом про те, що прогрес Європи не зупинити.

Ми наполегливо працювали, щоб дійти до цього моменту. За останні роки Україна та Молдова разом зробили важливі кроки. І особливо символічно, що сьогодні я звертаюся до вас із Кишинева дорогою до Франції, на саміт G7.

Наші сусідські відносини з Молдовою міцні. Ми підтримуємо одне одного й разом рухаємося до ЄС. І разом досягнемо цієї мети.

Під час цієї війни Україна подала заявку на членство в ЄС. Разом із Молдовою ми отримали кандидатський статус. Тепер ми рухаємося вперед у переговорах. І ми вважаємо, що одна з найсильніших відповідей, яку Європа може дати на російські атаки та постійні акти агресії, – це прискорити наш процес вступу, прискорити відкриття кластерів. Часто складається враження, що нам завжди доводиться боротися сильніше від інших, щоб рухатися вперед на нашому шляху до ЄС. Україна заслужила право рухатися швидше. І саме таке політичне рішення сьогодні потрібне Європі. Ми готові до відкриття всіх кластерів. Ми виконали свою роботу. Всі у Європі це знають. Тож давайте рухатися вперед із відкриттям кластерів без зволікань – решти п’яти кластерів після сьогоднішнього відкриття першого. Це була б сильна – справді сильна – й чітка європейська відповідь на ескалацію атак з боку Москви та на постійну відмову Росії брати участь у прямих переговорах щодо завершення цієї війни.

Ми пропонували Путіну зустрітися в будь-якому місці, де можна було б ухвалити реальні рішення для завершення війни. Він не хоче. Ми обговорювали зі США та Францією можливість зустрічі з Росією на полях G7 за участю всіх демократичних держав. Путін не хоче. Учора ми обговорили з Президентом Трампом, що таку зустріч можна було б організувати у США у форматі, у якому Путіну було б значно складніше відмовити принаймні Президенту Трампу. І ми побачимо, що із цього вийде. Якщо Росія відмовиться і від цього шансу, буде потрібен додатковий тиск.

Потрібні сильніші санкції. І Європа може відіграти в цьому провідну роль. Також Європа може ухвалити сильні політичні рішення. Одне з найшвидших доступних рішень, як я вже пропонував, – відкрити решту кластерів і рухатися вперед у переговорах про вступ України та Молдови.

І, звісно, я вдячний за вашу готовність і надалі підтримувати нашу оборону – як на двосторонньому рівні, так і через програму PURL, – і особливо нашу протиповітряну оборону. Щоб захистити наших людей, нам щодня потрібні ракети, і передусім – антибалістичні системи та перехоплювачі.

Хочу подякувати кожному з вас.

Дякую всім лідерам. Дякую, Урсуло, Антоніу. Дякую всім.

І дякую кожному європейському серцю, яке знає: Європа переможе російську диктатуру.

І, звісно, я вдячний кожному українцю, всім нашим людям, мільйонам українців, які захищають нашу країну, ставлять Росію на місце й досягають результатів, потрібних Україні, а отже, і результатів, потрібних Європі.

Дякую! І з нетерпінням чекаю на наші зустрічі в найближчі дні.

Дуже дякую!

Слава Україні!