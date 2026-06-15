Він просить прийняти відставку “у зв’язку з вимогою міністра закордонних справ Сибіги виконувати рішення, які суперечать законодавству України і можуть завдати шкоди державі”.

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Кіпр Сергій Ніжинський написав заяву про відставку на ім’я Президента України Володимира Зеленського.

Відповідний документ є у розпорядженні LB.ua.

Ніжинський просить прийняти відставку “у зв’язку з вимогою Міністра закордонних справ України Сибіги А. І. виконувати рішення, які суперечать законодавству України і можуть завдати шкоди державі”.

Він додав, що під час звільнення керується нормами закону України “Про дипломатичну службу”.

Ніжинський вручив оригінал вірчої грамоти, підписаної Президентом України Володимиром Зеленським, Президенту Республіки Кіпр Нікосу Христодулідісу у вересні 2025 року.

Реакція МЗС

У пресслужбі МЗС у відповідь на запити журналістів назвали такі закиди неправдивими та маніпулятивними.

Там зазначили, що за законом Ніжинський взагалі не має права самостійно подавати у відставку з дипслужби, бо не має необхідної для цього категорії та рангу. Тому в міністерстві мають багато запитань до правового підґрунтя оприлюдненого документа.

“Насправді йдеться не про його добровільну “відставку” – на момент, коли він злив це у медіа, він уже був поданий на відкликання”, – наголосили в МЗС.

Причини відкликання

Глава МЗС ще 10 червня вніс президенту подання на відкликання Ніжинського. Підставою для цього стала відсутність суттєвих результатів у роботі, пасивність посла та створення ним репутаційних ризиків для держави під час головування Кіпру в ЄС.

“Рішення про відкриття кластера, як і більшість інших важливих кроків у цей період, були досягнуті всупереч, а не завдяки його роботі. Його перебування в Республіці Кіпр характеризувалося інертністю, пасивністю та репутаційними ризиками для держави”, – заявили в пресслужбі МЗС.

У міністерстві вважають, що дипломат заздалегідь дізнався про своє відкликання та вирішив імітувати добровільне звільнення через медіа, паралельно висунувши “безпідставні звинувачення керівництву”.