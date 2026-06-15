Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що підліткам до 16 років заборонять користуватися соціальними мережами, зокрема TikTok, Snapchat та Instagram. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

“Повна заборона — це правильний вибір”, — сказав прем’єр-міністр, додавши, що не “готовий іти на компроміси щодо безпеки та щастя наших дітей”.

Відповідаючи на запитання технологічного редактора про те, коли заборона набуде чинності, Стармер сказав: “Ми сподіваємося ухвалити регулювання до Різдва”.

Він також повідомив у соціальній мережі X, що “ми забороняємо доступ до соціальних мереж для дітей до 16 років”. Він додав, що сучасні діти зростають у світі, де технології проникають у кожну сферу їхнього життя, і наголосив, що більше не може допустити продовження такої ситуації. За його словами, уряд “повертає дітям їхнє дитинство”.

TikTok, Snapchat та Instagram — серед застосунків, які можуть увійти до переліку заборонених.

Ці заходи є частиною урядового плану захисту молоді від шкоди в інтернеті та боротьби з нездоровим нічним скролінгом у телефонах.

Уряд також планує заборонити дітям вести прямі ефіри на “безпечніших” платформах і обмежити можливість спілкування з незнайомцями в ігрових застосунках.

Міністри також розглядають запровадження “соціальних комендантських годин” для дітей, однак деталі оголосять не раніше наступного місяця.