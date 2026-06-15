Про це президент Зеленський повідомив у соцмережах.

-Провів розмову з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм в аеропорту Кишинева по дорозі на саміт Групи семи.

Вдячний Його Всесвятості за підтримку та абсолютно чітку моральну позицію: російські удари дронами по Києво-Печерській лаврі – святині не лише України, а й православ’я загалом – це варварство, якому немає виправдання. Обговорили також із Патріархом Варфоломієм можливі формати для особистих зустрічей.

Запросив Його Всесвятість до України. Дякую за молитви за Україну та наших людей.