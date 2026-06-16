Стратегічний бомбардувальник B-52 Stratofortress розбився після вильоту з авіабази ВПС США «Едвардс» у пустелі Мохаве (Каліфорнія), загинули всі восьмеро людей, які перебували на борту, включаючи двох співробітників Boeing.

Інцидент стався о 11:20 за місцевим часом (19:20 за Гринвічем) у понеділок, коли літак виконував планову випробувальну місію. Внаслідок аварії в повітря здійнявся величезний стовп чорного диму, який було видно за багато миль.

«Сьогодні авіабаза Едвардс пережила жахливу трагедію, і ми втратили вісьмох чудових американців», — сказав полковник Джеймс Гейз, описуючи їх як «змішану команду військових, урядовців та урядових підрядників».

Раніше база повідомила, що попередні ознаки свідчать про те, що аварія «не була можливою для виживання».

Найближчі родичі екіпажу отримують повідомлення, і їх імена будуть оголошені через 24 години після цього, сказав Гейз на післяобідньому брифінгу.

Аварія була «повністю локалізована» в межах авіабази Едвардс на злітно-посадковій смузі, сказав Гейз, і база тимчасово призупинила операції.

За його словами, B-52 підтримував програму модернізації радарів бази, і розбився одразу після зльоту та спалахнув.

Після перегляду початкових кадрів інцидент було визнано «невідворотною катастрофою та непридатною для життя», – сказав Хейс.

Причину ще не встановлено і не буде встановлено до проведення серії розслідувань, які можуть тривати до 30 днів. Подальше розслідування причин може тривати понад шість місяців, сказав Хейс.

В окремій заяві Boeing підтвердив, що серед тих, хто був на борту, було двоє його співробітників, і що компанія підтримує зв’язок з їхніми родинами. Аерокосмічний гігант відмовився від подальших коментарів, коли з ним зв’язалася BBC.

У дописі на X губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом назвав катастрофу «трагічним інцидентом» і висловив співчуття родинам жертв та громаді авіабази Едвардс.

Boeing B-52 Stratofortress використовується американськими військовими з 1950-х років. Його називають «Buff», що частково є скороченням від «Big Ugly Fat» (Великий Потворний Тлустий).

B-52 – це далекобійний стратегічний бомбардувальник, який брав участь у бомбардуваннях під час війни США та Ізраїлю в Ірані.

Здатний літати на висоті до 50 000 футів – порівняно з комерційними авіалайнерами, які літають на висоті близько 35 000 футів – колосальний бомбардувальник вагою 70 000 фунтів (32 000 кг) може включати сотні звичайних бомб та 32 ядерні крилаті ракети.

Літак може заправлятися під час польоту, що дає йому потенційно необмежену дальність удару. Це створило «ядерну парасольку» для Сполучених Штатів під час холодної війни, ще в епоху взаємного гарантованого знищення в середині 20 століття.

Екіпаж літаків зазвичай складається з п’яти осіб: командира літака, пілота, штурмана радіолокаційного радіолокаційного центру, штурмана та офіцера радіоелектронної боротьби.

База Едвардс розташована приблизно за 160 км на північ від Лос-Анджелеса, в пустелі Мохаве.