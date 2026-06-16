Лукашенко вибачився перед Зеленським, а також сказав, що не варто чекати на військові дії з боку Білорусі.

Це він сказав телеканалу Al Arabiya English

— Недавно вы нелестно высказывались о Зеленском, называли его мерзавцем.

— Я молчал, но когда мне начали угрожать, я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова, может быть мне и не надо было, учитывая, что он всё-таки воюет, так резко говорить об этом. Но, с другой стороны, он должен понимать, что у нас часто говорят: “Как поют, так и отпевают”. Поэтому надо быть аккуратней и осторожней. Тем более он прекрасно понимает, что со стороны Беларуси и особенно с моей стороны каких-то военных действий ждать не стоит, – сказав Лукашенко, передає Быть Или.

-Беларусь (мы это понимаем, поэтому не хотим воевать) очень уязвима в военном отношении, если Украина начнёт атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения — производственные и логистические — окажутся под ударом. Как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено.

Фронт для России прежде всего (естественно, и для нас), если бы она атаковала Киев с территории Беларуси, будет увеличен на 1,5 тысяч километров белорусско-украинской границы. Мы с россиянами при нынешнем течении войны не сможем обеспечить защиту этого участка, – сказав диктатор.

В іншому Лукашенко повторював путінські тези, що Росія ось-ось оточить українське угруповання на Донбасі, що Путін був уже в Києві і вивів війська, щоб домовитися, але його обдурили, і навіть що Зеленського підбивали воювати євреї та папа римський.

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