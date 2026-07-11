Сьогодні, 11 липня, внаслідок чергової російської атаки в одному з портів Одещини пошкоджено вантажні автомобілі.

На жаль, загинули двоє водіїв. Ще двоє людей отримали поранення, їм надано необхідну медичну допомогу, повідомляє АМПУ.

Також пошкоджено цивільне торговельне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс. На борту виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. На щастя, ніхто з екіпажу не постраждав.

«Лише за останню добу російський терор забрав життя вже трьох людей, які виконували свою роботу в українських портах. Щиро співчуваємо рідним, близьким і колегам загиблих. росія вкотре демонструє, що її мішенню є цивільна інфраструктура, мирні люди та міжнародне судноплавство. Попри постійні атаки, портова галузь продовжує працювати», – кажуть в АМПУ і дякують рятувальникам, медикам, працівникам усіх оперативних служб і кожному, хто щодня забезпечує роботу українських портів в умовах постійної небезпеки.

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