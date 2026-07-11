Літнє обрізання допомагає плодовим деревам спрямувати більше поживних речовин на формування плодів. Але така процедура підходить не всім культурам, тому важливо знати, які дерева можна обрізати саме зараз.

На відміну від весняного обрізання, влітку головною метою є не формування крони, а контроль росту дерева. Правильно виконана процедура робить крону менш загущеною, покращує доступ сонячного світла до плодів, знижує ризик грибкових захворювань і допомагає рослині не витрачати сили на зайві пагони, радить Експерт.

Особливу увагу садівники радять приділити так званим «вовчкам» — сильним вертикальним пагонам, які швидко ростуть, але майже не плодоносять. Саме вони забирають у дерева значну частину поживних речовин.

У липні добре реагують на легке обрізання яблуні. У них рекомендують видаляти молоді пагони, що ростуть усередину крони, загущують її або заважають дозріванню плодів. Також варто прибрати гілки, які активно ростуть угору, але не формують плодових бруньок.

Літнього догляду потребують і груші. У них часто з’являються сильні вертикальні пагони, які швидко загущують крону. Їхнє видалення покращує вентиляцію дерева, сприяє рівномірному дозріванню плодів і допомагає зберегти правильну форму.

Після завершення плодоношення можна обрізати сливи, вишні, черешні та абрикоси. У цей період рекомендують видалити сухі й пошкоджені гілки, прорідити надто густу крону та прибрати пагони, що ростуть у неправильному напрямку.

Водночас не всі дерева добре переносять літнє обрізання. Фахівці не радять сильно обрізати молоді дерева, які ще формують кореневу систему, ослаблені або хворі рослини, а також культури, що потерпають від спеки та нестачі вологи.

Також не варто за один раз зрізати багато великих гілок. Улітку краще обмежитися легким коригуванням крони.

Для обрізання рекомендують використовувати чистий і добре заточений секатор або садову пилку. Проводити роботи бажано у суху, але не надто спекотну погоду, а після дощу процедуру краще відкласти.

Насамперед варто видаляти сухі та хворі гілки, пагони, які ростуть усередину крони, а також молоді «вовчки».

Садівники зазначають, що правильно виконане липневе обрізання допомагає дереву спрямувати більше поживних речовин на формування й дозрівання плодів. Крім того, добре освітлена та провітрювана крона створює кращі умови для майбутнього врожаю.