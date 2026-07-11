Росія тимчасово призупинила судноплавство через Доно-Азовський канал, судноплавний водний шлях, що з’єднує річку Дон з Азовським морем, повідомили в п’ятницю три джерела в галузі експорту зерна.

Про це пише Reuters.

Цей крок відбувся після нападу України на 13 російських суден в Азовському морі в п’ятницю, включаючи 10 танкерів. Ринкові аналітики зазначають, що до чверті експорту пшениці з Росії, найбільшого у світі експортера зерна, проходить через Азовське море.

Одне з джерел повідомило, що російські прикордонники повідомили судноплавні компанії, що всі запити на прохід через Керченську протоку, яка з’єднує Азовське та Чорне море, не прийматимуться з 18:10 за місцевим часом у п’ятницю. Прикордонники звітують перед службою безпеки ФСБ. У повідомленні не вказано, коли буде знято зупинку.

Провідні зерновиробники Росії, Ростовський і Краснодарський, розташовані вздовж Азовського моря. Другий за величиною порт країни в Чорноморському регіоні розташований у Керченській протоці.

У п’ятницю ціна на пшеницю Euronext зросла на цілих 4% до шеститижневого максимуму, оскільки на ринку поширювалися чутки про можливе закриття судноплавства через Азовське море.

Україна нещодавно посилила атаки на російські нафтопереробні заводи, що спричинило дефіцит палива по всій країні. Багато аналітиків та міжнародних організацій попереджають про ризики для світової торгівлі зерном через війну в Україні, оскільки Чорне море використовується як Україною, так і Росією для експорту зерна, хоча протягом чотирирічного конфлікту не було серйозних перебоїв у торгівлі зерном.