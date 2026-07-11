Кількість українських біженців у травні найбільше зросла в Італії, а зменшилася — в Болгарії.



За даними Євростату, станом на кінець травня в країнах Шенгенської зони тимчасовий статус захисту мали 4 380 755 українців. Це на 7 795 (0,18%) більше, ніж у квітні.



Найвищі співвідношення кількості осіб, які отримали тимчасовий захист, на тисячу осіб спостерігалися у Словаччині – 26,8, Польщі (26,5) та на Кіпрі (25,9), порівняно з 9,7 на рівні ЄС.

Станом на 31 травня 2026 року громадяни України становили понад 98,5% осіб, які отримали тимчасовий захист у ЄС. Дорослі жінки становили 43,4% від загальної кількості, дорослі чоловіки – 26,8%, а неповнолітні – майже третину (29,8%) усіх осіб, які отримали тимчасовий захист.

Кількість біженців за місяць зросла в більшості європейських країн, найбільше —в Італії (+6 250 осіб, або 15,34%). Другою за зростанням є Швеція — +3,57%. Серед лідерів також Литва (+1,5%) і Естонія (+1,4%).



Попри загальну тенденцію, у п’яти країнах зафіксовано зменшення українських біженців. Найбільший відтік зафіксовано в Болгарії, де кількість власників статусу тимчасового захисту за місяць зменшилася на 12 345 осіб або 14,76%. Водночас це може бути пов’язане з бюрократичними процедурами: 30 квітня в Болгарії закінчився дедлайн офіційної перереєстрації і українці, які не пройшли цю процедуру вчасно, втратили свій статус біженця.



Також кількість українських біженців скоротилася у Франції (–1,33%), Польщі (–0,39%), Ірландії (–0,19%) та Норвегії (–0,01%).



При цьому Польща разом з Німеччиною залишається лідеркою в розміщенні українських біженців. У травні в цих країнах проживало 967 505 і 1 283 270 таких осіб відповідно, що разом складає понад половину (51,4%) загальної кількості українських біженців у Європі.