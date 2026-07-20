Кремль для захисту Москви сконцентрував під сотню ЗРГК “Панцирь” та перетягнув додаткові С-400 зі стратегічних об’єктів, але все одно не допомагає, пише Defense Express
или оборони України продовжили вибивати логістичні вузли ворога. Після надуспішного знищення складського комплексу Wildberries в Електросталі Московської області, здійснили успішну атаку по двох аналогічних об’єктах поблизу Подольська на околиці Москви.
OSINT-спільноти підтверджують успішну атаку по найбільшому сортувальному центру Wildberries в Коледіно, логістично-індустріальному парку “Южные Врата” поблизу селища Меткіно, а також нафтобазі у Львовському. Всі об’єкти знаходяться на відстані до 20-30 км від самої Москви.
А це означає, що вони були прикриті засобами протиповітряної оборони самої російської столиці, яку ворог посилив за рахунок оголення стратегічних об’єктів, наприклад, заводів, що займаються атомними субмаринами у Сєвєродвінську.
Якщо брати у розрахунок лише ЗРГК “Панцирь”, які для рашистів є основним засобом для перехоплення ударних далекобійних дронів, то навколо Подольська розміщено близько двох десятків цих зенітних ракетно-гарматних комплексів. При цьому п’ять з них у безпосередній близькості від об’єктів, що були успішно уражені.
На додачу до них поряд із ураженими об’єктами зафіксовані позиції ще трьох комплексів С-300/400. А загальну ситуацію щодо кількості об’єктів ППО чудово видно на мапі, що формує осінтер Jembob.
Водночас варто додати, що ця мапа сформована на основі супутникових знімків та відео від місцевих, які зафільмували стаціонарні позиції ППО, яких у районі Москви налічується близько 90 для ЗРГК “Панцирь” та близько 25 позицій С-300/400. Вона не враховує ситуаційне посилення рашистами протиповітряної оборони шляхом розміщення ЗРГК “Панцирь” на розв’язках та естакадах, як це було під час спроби відбити атаку дронів по НПЗ у Капотні.
Також варто додати, що для атаки об’єктів, які були у районі Подольска, українські дрони подолали ще й позиції ППО, які розміщені навколо Москви по дорозі А108 (так званій “бетонці”) та загалом пролетіли понад 750 км.
Defense Express закликає доєднатися до збору на те, що працює: “Єдинозбір” від “Фонду Притули” на дрони-перехоплювачі.