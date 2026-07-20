Кремль для захисту Москви сконцентрував під сотню ЗРГК “Панцирь” та перетягнув додаткові С-400 зі стратегічних об’єктів, але все одно не допомагає, пише Defense Express

или оборони України продовжили вибивати логістичні вузли ворога. Після надуспішного знищення складського комплексу Wildberries в Електросталі Московської області, здійснили успішну атаку по двох аналогічних об’єктах поблизу Подольська на околиці Москви.

OSINT-спільноти підтверджують успішну атаку по найбільшому сортувальному центру Wildberries в Коледіно, логістично-індустріальному парку “Южные Врата” поблизу селища Меткіно, а також нафтобазі у Львовському. Всі об’єкти знаходяться на відстані до 20-30 км від самої Москви.

А це означає, що вони були прикриті засобами протиповітряної оборони самої російської столиці, яку ворог посилив за рахунок оголення стратегічних об’єктів, наприклад, заводів, що займаються атомними субмаринами у Сєвєродвінську.

Якщо брати у розрахунок лише ЗРГК “Панцирь”, які для рашистів є основним засобом для перехоплення ударних далекобійних дронів, то навколо Подольська розміщено близько двох десятків цих зенітних ракетно-гарматних комплексів. При цьому п’ять з них у безпосередній близькості від об’єктів, що були успішно уражені.

На додачу до них поряд із ураженими об’єктами зафіксовані позиції ще трьох комплексів С-300/400. А загальну ситуацію щодо кількості об’єктів ППО чудово видно на мапі, що формує осінтер Jembob.

Автор мапи – X/@jembobineuse

Водночас варто додати, що ця мапа сформована на основі супутникових знімків та відео від місцевих, які зафільмували стаціонарні позиції ППО, яких у районі Москви налічується близько 90 для ЗРГК “Панцирь” та близько 25 позицій С-300/400. Вона не враховує ситуаційне посилення рашистами протиповітряної оборони шляхом розміщення ЗРГК “Панцирь” на розв’язках та естакадах, як це було під час спроби відбити атаку дронів по НПЗ у Капотні.

Також варто додати, що для атаки об’єктів, які були у районі Подольска, українські дрони подолали ще й позиції ППО, які розміщені навколо Москви по дорозі А108 (так званій “бетонці”) та загалом пролетіли понад 750 км.

Defense Express закликає доєднатися до збору на те, що працює: “Єдинозбір” від “Фонду Притули” на дрони-перехоплювачі.