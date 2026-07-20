Спецпризначенці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ завдали успішного удару по координаційному центру та місцю дислокації співробітників фсб рф, який розміщувався в одному з пансіонатів на тимчасово окупованій Херсонщині.

За попередніми оцінками, у координаційному центрі фсб могли перебувати близько 100 військовослужбовців. Також результати розвідки СБУ підтвердили, що на території об’єкта знаходилися понад 70 автомобілів, діяла озброєна охорона, функціонували контрольно-пропускні пункти, були облаштовані інженерні загородження та підземні укриття.

Під час спецоперації по місцю дислокації співробітників фсб влучили 13 безпілотників СБУ. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа.

СБУ продовжує виконувати поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання щодо зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора. Такі спецоперації завдають ворогу відчутних втрат на тимчасово окупованих територіях, порушують систему управління та координації, змушують росіян перекидати додаткові сили на охорону власних об’єктів і суттєво ускладнюють логістику та забезпечення підрозділів фсб.