Цього року, вперше за свою 80-річну історію, Організація Об’єднаних Націй може обрати жінку на посаду генерального секретаря. З восьми кандидатів, висунутих на цю посаду, п’ять – жінки, і багато членів ООН стверджують, що нарешті настала їхня черга.

Але оскільки Рада Безпеки ООН проводить свій багатомісячний ультрасекретний процес відбору, сподіваючись зробити свій вибір до того, як 31 грудня завершиться п’ятирічний термін повноважень португальського президента Антоніу Гутерріша, окрім статі, діють інші фактори, пише WP.

Адміністрація Трампа, яка має право вето в раді, працює понаднормово, щоб нове керівництво відповідало її планам щодо скорочення бюджету та штату ООН. Окрім давніх проблем із фінансуванням, вона хоче внести фундаментальні зміни в усьому світовому органі, зокрема у те, як він керує трьома «стовпами» свого статуту – миром і безпекою, розвитком і правами людини – та дотриманням міжнародного права.

«Ця установа відчайдушно потребує сильного, ефективного керівництва», – заявив Майк Вольц, посол США в ООН, на слуханнях у Сенаті цієї весни. Пріоритетами США, за його словами, є «реформи, реформи, реформи… і повернення до основ миру та безпеки буде на першому місці серед наших критеріїв».

Цього літа високопосадовці місії США в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку провели численні співбесіди з шістьма кандидатами – цього місяця з’явилися два нових, і можуть бути ще висунуті кандидатури, перш ніж буде прийнято остаточне рішення.

Президент Дональд Трамп не прокоментував повідомлення New York Post минулого місяця про те, що він хоче, щоб цю посаду обійняв Джанні Інфантіно, голова всесвітньої федерації футболу ФІФА. Але «ходить безліч чуток про жовтневий сюрприз», – сказав давній інсайдер ООН, один із кількох, хто розмовляв на умовах анонімності, щоб обговорити процес таємного голосування.

«У них є час до кінця грудня», – сказала друга людина, знайома з процесом та його закулісними махінаціями. Питання, за словами цієї людини, полягає в тому, «чи прийде [Трамп] колись — усі в ООН цього чекають — і скаже: «Я хочу… Інфантіно, [або] його дочку [або зятя Джареда] Кушнера». … Потім весь процес зупиняється, поки хтось не з’ясовує політичну логіку його підтримки».

Один високопосадовець США визнав глибоку участь США, але сказав, що інтерв’ю були більше схожі на «розмови», додавши, що адміністрація не має бажаного кандидата серед нинішніх або можливих майбутніх кандидатів.

«Ми хочемо найкращого кандидата. Крапка», — сказав чиновник, який розповів на умовах анонімності про внутрішні обговорення адміністрації та процес відбору за закритими дверима. «Ми не зосереджені ні на чому, що могло б обмежити найталановитіших людей у ​​всьому світі від висування своїх імен».

Хоча думки можуть відрізнятися щодо того, як це робиться, мало хто з держав-членів не погоджується з необхідністю реформ. «Ці конкретні перегони відрізняються від усіх інших», – сказав Пітер Єо, старший віце-президент Фонду ООН та давній експерт з питань відносин між США та ООН.

«Задаються фундаментальні питання щодо майбутньої ролі організації… що робить ООН, який її мандат, які програми вона повинна виконувати, як вона повинна фінансуватися», – сказав він. «Це не лише Сполучені Штати запитують».

Трамп, який очорнив низку міжнародних організацій, різко критикував ООН як неефективну, марнотратну та невідповідну пріоритетам США. Він скасував членство США та добровільні пожертви багатьом її агентствам – найвідомішій з яких є Всесвітня організація охорони здоров’я – тоді як гуманітарна допомога та допомога розвитку США була перенаправлена ​​з міжнародних програм на двосторонню допомогу, яка відображає пріоритети «Америка понад усе».

Щорічні членські внески до регулярного бюджету ООН оцінюються за формулою, яка включає валовий національний продукт та населення, і США вже давно є найбільшим донором. Але донедавна адміністрація Трампа нічого не сплачувала, наполягаючи на серйозних скороченнях бюджету та організаційних змінах.

На початку цього року, коли Гутерріш попереджав, що ООН зіткнулася з «неминучим фінансовим крахом», адміністрація сплатила близько 160 мільйонів доларів з минулорічної оцінки в понад 800 мільйонів доларів, за словами американського чиновника. 4 серпня, після скорочення персоналу та бюджету, в яких США були активно залучені, адміністрація повідомила Конгрес про свій намір сплатити 725 мільйонів доларів цьогорічних внесків.

Технічно, Генеральний секретар обирається більшістю голосів у Генеральній Асамблеї, що складається з 193 членів. Але лише один раз, у 1950 році, у бюлетені для голосування, поданому до асамблеї Радою Безпеки з 15 членів, було більше однієї особи. Для схвалення Ради потрібно щонайменше дев’ять голосів, хоча кожен із п’яти постійних членів — США, Росії, Китаю, Великої Британії та Франції — має право вето.

Давно було погоджено, що Генеральний секретар не повинен бути представником однієї з п’яти постійних членів, які вже мають величезну владу завдяки своєму праву вето, і що ця посада буде ротуватися між різними регіонами світу. З моменту заснування ООН у 1945 році деякі з дев’яти, хто обіймав цю посаду, включаючи Гутерріша, відбули два поспіль п’ятирічні терміни. Африка, Азія та Європа мали багато шансів стати генеральним секретарем, але лише один генеральний секретар походив з Латинської Америки — перуанський Хав’єр Перес де Куельяр, який обіймав цю посаду з 1982 по 1991 рік.

Усі п’ять жінок, які зараз висуваються на посаду, є латиноамериканками, як і один із трьох чоловіків. Двоє інших чоловіків — з Африки. Усі вони є колишніми посадовцями ООН або національних чиновників у своїх урядах, або обох, і більшість із них активно боролися за цю посаду.

Починаючи з цього літа, члени ради періодично проводять таємні голосування, під час яких вони «заохочують», «відмовляють» або не висловлюють жодної думки щодо кожного кандидата. Згідно з офіційно неопублікованими, але широко поширеними результатами першого голосування, яке відбулося наприкінці липня, трійку лідерів склали Ребека Грінспан, колишня президентка Коста-Рики та колишня голова Міністерства торгівлі та розвитку ООН; Керолін Родрігес Біркетт, колишня міністр закордонних справ та нинішній посол Гайани в ООН; та Рафаель Маріано Гроссі, аргентинський дипломат, який з 2019 року обіймає посаду генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії ООН.

У другому голосуванні, яке відбулося в п’ятницю, всі троє, як повідомляється, все ще лідирували, але ніхто не виглядав як втікач.

Серед інших кандидатів – дворазова президентка Чилі та колишня Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет, колишня міністр закордонних справ Еквадору та голова Генеральної Асамблеї Марія Фернанда Еспіноса, колишній президент і прем’єр-міністр Сенегалу Макі Салл, а також угандійський політик і дипломат Олара Отунну. Минулого тижня до перегонів вступила колишня еквадорська дипломатка Івонн А-Бакі, висунута тихоокеанською острівною державою Тонга (оскільки в Еквадору вже був кандидат).

Поки що, за словами інсайдера ООН, «вибір тоне в каламутних водах політики Ради Безпеки».

Росія та Китай, можливо, захочуть тицьнути пальцем в око США, і навпаки, накласти вето на фаворита кандидата, вважають експерти.

«Ходять чутки, що Велика Британія не дуже схвально ставиться до Гроссі» через залишкові суперечки між Британією та Аргентиною щодо війни за Фолклендські острови 1982 року, сказав Бретт Д. Шефер, старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва. США раніше заявляли, що не підтримують Башелет через уявну близькість до Китаю. Росія також, як кажуть, «не в захваті від Гроссі» через позицію МАГАТЕ щодо свого союзника Ірану та ворога України, сказав Шефер.

Оскільки будь-який із п’яти постійних членів може закрити кандидатуру, закриття не наблизиться, доки Рада Безпеки не перейде від солом’яних опитувань до кольорових бюлетенів, коли червона картка означає остаточне вето. Це, ймовірно, станеться не раніше ніж через деякий час після щорічної Генеральної Асамблеї високого рівня, в якій будуть присутні глави урядів наступного місяця.

«Я не бачу нікого в цьому списку, хто мав би достатньо «підбадьорень» для обрання», — сказав Шефер. «Ви, ймовірно, не побачите [наступного] генерального секретаря серед цих нинішніх кандидатів».

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